С подачи экологов чиновники остановили сброс мусора на сельхозземли в Мяглово Усилиями экологов из общественной организации "Зеленый фронт" и чиновников Госэконадзора Ленинградской области удалось пресечь незаконную деятельность на сельскохозяйственном участке во Всеволожском районе, заключавшуюся в складировании мусора. Под деревней Мяглово регулярно орудовали грузовые автомобили и тяжелая техника, свозившие на ценную почву отходы производства. После нескольких обращений экологов в областное правительство въезд на участок удалось перекрыть. По словам лидера "Зеленого фронта" Сергея Виноградова, незаконную деятельность осуществляло ГКУ "Ленавтодор". Помимо перекрытия въезда, технику удалось изъять. Впереди - рассмотрение нескольких административных дел по статье 8.2 КоАП. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен