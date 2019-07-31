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Новости

16:50

Полиция и ОМОН собрались на Исаакиевской площади

фото ЗакС политика Полиция и ОМОН собрались на Исаакиевской площади

На Исаакиевскую площадь к зданиям Законодательного собрания Петербурга и Горизбиркома 31 июля пригнали несколько машин уборочной техники, а также многочисленные машины полиции, Росгвардии и ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургские активисты объявляли о планах провести вечером 31 июля пикеты за допуск всех независимых кандидатов у стен Горизбиркома. Вероятно, "парад" спецтехники связан с этим. 

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Фотографиями с площади также поделился в соцсетях лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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18:15    
18:09 Победит не он, а фальсификаторы в районных администрациях, под охраной полиции, заставляющие переписывать протоколы председателей участковых избирательных комиссий.

18:12    
18:00 К сожалению, если вы не придёте, не распишетесь и не заберёте бюллетень, за вас проголосует избирком. Такие у нас выборы.

18:09    
18:00. Да бросьте Вы хрень нести! Явка на выборах будет 8 сентября 50%, больше, к примеру, чем на Украине только что! Победит Беглов в первом туре!

18:00    
Беглому и им подобным не Путина уже надо бояться и заискивать перед ним, а людей, простых людей,которым осточертела  вся эта камарилья, враньё и ложь. Кто же придёт на эти так называемые выборы, нормальный человек не захочет пачкаться.

17:51    
Правоохранители Москвы в целом сработали отлично против бунтовщиков 27 июля! Их питерским побратимам нельзя ударить в грязь лицом, тем более они скорее всего подробно изучили опыт разгона прозападников в столице, вроде создания КОТЛОВ в переулках, потому готовы к любым неожиданностям!

17:31    
Собаки пайку отрабатывают.

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