Представители ГК “Норманн” пожаловались на давление со стороны прокуратуры

Исполняющий обязанности директора строительной компании “Норманн” Юрий Ласуков рассказал ЗАКС.Ру, какие события предшествовали аресту руководителя компании Владимира Смирнова. По словам Ласукова, Смирнова якобы вынудили подписать соглашение о передаче недостроенных домов другой компании.

Дольщики “Норманна” 25 июля встретились с представителями комитета по строительству. По мнению Ласукова, именно эта встреча стала "спусковым механизмом" для покупателей квартир: дольщики не услышали от чиновников конкретных предложений по продолжению строительства и решили объявить голодовку. При этом, как утверждает Ласуков, "Норманн" занимался вопросами передачи недостроенных объектов другим компаниям.

Смольный передал дома “Норманна” на достройку компании ООО “ПТК”. По словам Ласукова, три месяца назад компания “ПТК” начала знакомство с документами по ЖК “На Заречной” и “Десяткино 2.0”, но к достройке домов пока так и не приступила. Ласуков уверен, что ООО “ПТК” своими действиями показала “полную несостоятельность”.

- СМИ пишут, что на последней встрече с представителями “ПТК” Смирнов вел себя неадекватно. На самом деле сотрудники “ПТК” вели себя вызывающе и чуть не полезли в драку. Компания оказалась неспособна сделать все то, что она декларировала. “Норманн” начал рассматривать новые компании, которые предлагал комитет по строительству, - заявил Ласуков.

По словам представителя ГК “Норманн”, сотрудники городской прокуратуры ”в жестком варианте пригласили руководителя фирмы к себе” и якобы потребовали подписать все соглашения по передаче недостроенных домов.

Ласуков утверждает, что в договорах, которые якобы предоставили в прокуратуре, оказались условия и юридическое лицо, о которых ранее никаких разговоров не было.

- Ранее в таком же режиме Смирнова заставили подписать соглашение с другой компанией, которая сейчас достраивает четвертую очередь ЖК “Ижора парк”. Сценарий очень похожий. Там тоже была голодовка, и так же прокуратура пригласила к себе, но Смирнов тогда подписал документы, хотя они не выдерживают никакой критики, - заявил Ласуков.

По его словам, Владимира Смирнова задержали сразу после того, как он вышел из прокуратуры. Выборгский районный суд 31 июля должен определить меру пресечения для бизнесмена.

Компания "Норманн" на территории Петербурга не достроила жилые комплексы «На Заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина». Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».

Ранее сообщалось, что дольщики "Норманн" объявляли голодовку с требованием, чтобы Смирнов подписал договор о передаче стройки найденному правительством инвестору – ООО «ПТК». Однако он так и не подписал акт передачи объектов, заявив комитету по строительству, что на него давят, а средства на достройку комплексов он нашел и сам. Дольщики прекратили голодовку, когда нескольким из них пришлось вызвать скорую.

В течение 2019 года дольщики не раз проводили протестные акции, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.