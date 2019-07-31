Врански передал в Горизбирком резолюцию митинга за честные выборы

Основатель и лидер общественной организации "Красивый Петербург" Красимир Врански, ранее заявлявший о своих губернаторских амбициях, принес в здание Горизбиркома распечатку резолюции, которую приняли на митинге за честные выборы, который прошел у Финляндского вокзала 25 июля.

В резолюции ее "подписанты" требуют отменить выборы в муниципалитетах, избирательные комиссии которых оказались в центре скандалов, допустить до участия незаконно снятых кандидатов в депутаты органов местного самоуправления и полностью ликвидировать ценз - "муниципальный фильтр".

Возле здания ГИК 31 июля ожидаются одиночные пикеты.

Сергей Еремеев

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