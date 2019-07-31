ГИК не удовлетворил жалобу экс-депутата ЗакСа Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в «Смольнинском»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 июля рассмотрела жалобу бывшего депутата Законодательного собрания Вадима Войтановского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ИКМО «Смольнинское» отказало в экс-законодателю в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты округа.

Как сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский, причина отказа - признание шести подписей избирателей в поддержку Войтановского недействиельными. Сам кандидат заявил, что все подписи действиельны на 100% и даже 1000% - их ставили его знакомые и соседи. Почему справка из МВД говорит о том, что данные этих людей в подписных листах не верны, Войтановский сказать не смог.

Председатель ГИК Виктор Миненко сообщил ему, что избирательные комиссии должны основываться на справках из МВД при проверке данных из подписных листов. Если кандидат желает, то он может обратиться в суд, подытожил Миненко.

Члены ГИК проголосовали за оставление жалобы Войтановского без удовлетворения.

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