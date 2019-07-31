Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:48

ГИК не удовлетворил жалобу экс-депутата ЗакСа Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в «Смольнинском»

фото ЗакС политика ГИК не удовлетворил жалобу экс-депутата ЗакСа Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в «Смольнинском»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 31 июля рассмотрела жалобу бывшего депутата Законодательного собрания Вадима Войтановского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. ИКМО «Смольнинское» отказало в экс-законодателю в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты округа. 

Как сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский, причина отказа - признание шести подписей избирателей в поддержку Войтановского недействиельными. Сам кандидат заявил, что все подписи действиельны на 100% и даже 1000% - их ставили его знакомые и соседи. Почему справка из МВД говорит о том, что данные этих людей в подписных листах не верны, Войтановский сказать не смог. 

Председатель ГИК Виктор Миненко сообщил ему, что избирательные комиссии должны основываться на справках из МВД при проверке данных из подписных листов. Если кандидат желает, то он может обратиться в суд, подытожил Миненко.

Члены ГИК проголосовали за оставление жалобы Войтановского без удовлетворения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:46    
18:07 А это не тебе решать.
Пусть в Гик приведет хотя бы одного знакомого, может тогда Гики выйдут из виртуальной реальности.

18:07    
Войтановский уже давно вышел в тираж. Постаревший клоун. Предал за всю свою жизнь кого только можно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:06 Для пресечения незаконных экскурсий осенью на чердаках появятся сигнализации

19:40 Гендиректора ГК "Норманн" Владимира Смирнова отправили в СИЗО

19:10 Шендерович пересказал подробности своего задержания на Трубной площади   3

18:49 Полиция гоняет по центру Петербурга десятерых выступающих за честные выборы человек   2

18:22 ГИК зарегистрировал кандидатов от «Партии роста» в МО №75 и «Балканский»

18:21 В главный офис книжной сети "Буквоед" пришли с обысками   1

18:14 Полковник полиции объяснил, почему на Исаакиевскую площадь пригнали силовиков

17:57 Участники НОД встали в пикеты у Горизбиркома и ЗакСа до оппозиционеров   2

17:50 Врански передал в Горизбирком резолюцию митинга за честные выборы   4

17:48 ГИК не удовлетворил жалобу экс-депутата ЗакСа Войтановского на отказ в регистрации кандидатом в «Смольнинском»   2

17:19 Правозащитники: Шестун - в шаге от смерти   1

17:14 Представители ГК “Норманн” пожаловались на давление со стороны прокуратуры

16:50 Полиция и ОМОН собрались на Исаакиевской площади   6

16:44 С подачи экологов чиновники остановили сброс мусора на сельхозземли в Мяглово

16:19 Врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru