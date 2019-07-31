В главный офис книжной сети "Буквоед" пришли с обысками Главный офис книжной торговой сети "Буквоед", расположенный в Калининском районе, на Минеральной улице, с целью обыскать его, утром 31 июля навестили сотрудники полиции и СОБР, пишет "Фонтанка". Сообщается, что часть оргтехники и документов из офиса было изъято. Сотрудников попросили преждевременно завершить рабочий день. Вероятнее всего, инцидент в ближайшее время скажется на режиме и качестве работы всей обширной сети "Буквоед" в Петербурге. С 2018 года компания принадлежит московским бизнесменам. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен