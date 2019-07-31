ГИК зарегистрировал кандидатов от «Партии роста» в МО №75 и «Балканский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела четыре коллективные жалобы кандидатов от «Партии роста» в муниципальные округа №75 и «Балканский». Жалобы члены ГИК обсудили на заседании 31 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Жалобы на отказ в регистрации от ОИКов и на бездействие ТИК №29 подали 25 выдвиженцев: 10 по округу №75, и 15 - по «Балканскому». Среди них, глава регионального отделения «Партии роста» Павел Швец.

Он вместе с членом ГИК от «Партии роста» Алексеем Березиным сообщил, что у выдвиженцев все документы в порядке и «выдвижение прошло в рамках закона». Председатель ГИК выслушал их и предложил комиссии зарегистрировать всех кандидатов от «Партии роста». Все члены Горизбиркома проголосовали за этот вариант единогласно. Также ГИК признал незаконным бездействие ТИК №29.

Ранее выдвиженцам в регистрации отказали окружные избирательные комиссии, чьи полномочия потом перешли ТИКу №29. Потенциальные кандидаты оспорили свои отказы в территориальной комиссии, которая не смогла принять никакого решения - голосов для отказа или регистрации не хватало.

София Саттарова