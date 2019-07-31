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18:49

Полиция гоняет по центру Петербурга десятерых выступающих за честные выборы человек

фото ЗакС политика Полиция гоняет по центру Петербурга десятерых выступающих за честные выборы человек

Группа активистов вечером 31 июля пришла на Сенную площадь, чтобы выразить протест против недопуска десятков кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге. Ранее у них не получилось провести намеченное у Мариинского дворца одиночное пикетирование. Это место уже оказалось занято пикетом НОД, а на Исаакиевской площади находилось множество полицейских и росгвардейцев.

До Сенной площади дошли не более 10 активистов и около 20 журналистов. Через 6 минут после того, как один из присутствовавших поднял плакат, туда приехали несколько машин силовиков. Полицейские прибыли, включив мигалки. Пока они выгружались из транспорта, активисты и сотрудники СМИ ушли в метро.

Акцию обещают продолжить в районе станции метро "Звенигородская".

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:10   Время  
19:11 Тебя, урод, к параше!

19:11    
Всех этих прозападных уродов на нары! Таково веление времени и желание патриотов России!

Страница 1-ая (всего: 1)
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