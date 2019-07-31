Полиция гоняет по центру Петербурга десятерых выступающих за честные выборы человек

Группа активистов вечером 31 июля пришла на Сенную площадь, чтобы выразить протест против недопуска десятков кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге. Ранее у них не получилось провести намеченное у Мариинского дворца одиночное пикетирование. Это место уже оказалось занято пикетом НОД, а на Исаакиевской площади находилось множество полицейских и росгвардейцев.

До Сенной площади дошли не более 10 активистов и около 20 журналистов. Через 6 минут после того, как один из присутствовавших поднял плакат, туда приехали несколько машин силовиков. Полицейские прибыли, включив мигалки. Пока они выгружались из транспорта, активисты и сотрудники СМИ ушли в метро.

Акцию обещают продолжить в районе станции метро "Звенигородская".

Сергей Еремеев

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