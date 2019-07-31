Гендиректора ГК "Норманн" Владимира Смирнова отправили в СИЗО

Генеральный директор строительной компании "Норманн" Владимир Смирнов, задержанный 31 июля, заключен под стражу и отправлен в следственный изолятор на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Его подозревают в крупном мошенничестве.

"В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Смирнов совместно с иными лицами приискал 774 участника долевого строительства, введя в заблуждение относительно целей использования привлекаемых денежных средств, заключил 774 договора на общую сумму 1 489 102 230 рублей 32 копейки, при этом затратив на строительство 80 000 000 рублей", - говорится в новейшем сообщении судебной пресс-службы.

Новостройки, которыми занималась компания "Норманн", превратились в перманентный скандал и породили тысячи обманутых дольщиков, протестующих публично годами. На территории Петербурга "Норманн" не достроил жилые комплексы «На Заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина». Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».