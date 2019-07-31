Для пресечения незаконных экскурсий осенью на чердаках появятся сигнализации

До октября на чердаках 169 жилых домов в центральной части Петербурга появятся сигнализации, призванные помешать проведению незаконных экскурсий на крышах. Займутся их установкой, как сообщает ТАСС, управляющие компании.

"Планируем до 1 октября 2019 года совместно с управляющими компаниями, интернет-провайдерами, операторами кабельного телевидения, сотовыми операторами, чья аппаратура установлена на чердаках, установить на чердаках этих домов сигнализацию за счет средств компаний", - рассказал агентству анонимный источник.

На сегодняшний день с жилищным комитетом удалось согласовать такого рода работы в 25 из 169 многоквартирных зданий.

Ранее инициатива о необходимости воспрепятствовать нелегальным экскурсиям по крышам города прозвучала из уст врио губернатора Александра Беглова, заявившего об этом в конце мая. До того, еще в конце 2018-го, в ЗакСе о проблеме говорил Денис Четырбок, подготовивший соответствующий законопроект.

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