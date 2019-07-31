Думские эсеры разработали законопроект, обязывающий тушить лесные пожары вовремя

Справедливороссы, представленные в Государственной думе, внесли в парламент законодательную инициативу, отменяющую норму, которая существует сегодня и позволяет не тушить лесные пожары. Новый законопроект вызван массовыми лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, с которыми некоторые чиновники предлагают не бороться в принципе. По мнению предводителя эсеров Сергея Миронова, региональные спикеры только способствуют распространению огня своими сомнительными заявлениями и бездействием.

"Мы считаем, что нужно в принципе отказаться от оговорки в законе, позволяющей не бороться с огнем. Тем более что в зоны контроля на сегодня попадают не только удаленные участки леса, но и места вырубок, и населенные пункты. Недопустима нынешняя практика, когда сначала ждут, пока как следует разгорится, а потом разводят руками", - заявил Миронов, процитированный на собственном же сайте.

По последним данным, официально объем сибирских лесных пожаров составил 3 млн га. Ранее политик Лев Шлосберг, с учетом, по его мнению, циничных заявлений чиновников, назвал происходящее следствием государственного преступления.