Кандидаты в губернаторы готовятся к «волне пикетирования»

Избирательный штаб кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимира Бортко 29 июля сообщил, что третью неделю «борется с администрацией за размещение пикетов для раздачи агитационных материалов». По данным штаба, согласовано только 48 заявок в 8 районах. Ещё по 54 заявкам в 9 районах согласования нет, а в 13 районах – отказано, уточнили в штабе. Там же добавили, что причины отказов, по их мнению, «абсурдные».

«Мотивировки отказов самые надуманные и абсурдные. Даже когда разрешения даются, предлагаются, как правило, самые плохие места, на окраинах районов и в местах, где никто не ходит и где агитировать будет некого», - заявили в штабе Бортко.

Какие именно причины указывают в администрациях районах и какие места предлагают, штаб не уточнил. Там отметили только, что одна из формулировок недопуска пикетов у некоторых станций метро - «пикеты будут мешать потоку пассажиров». ЗАКС.Ру не удалось связаться с руководителем пресс-службы Бортко Германом Садулаевым и уточнить подробности отказов.

Начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Кировского района Мария Садовникова в разговоре с ЗАКС.Ру 30 июля сообщила, что согласованы все уведомления, поданные в виде требуемом Федеральным законом 54. По ее словам, штаб Бортко подал несколько уведомлений без указания точных дат пикетирования – их попросили привести в соответствие с нормами закона. После того, как штаб указал точные даты, все пикеты были согласованы, пояснила Садовникова.

- Сейчас те [пикеты], которые были предметом того обращения, у него согласованы. Которые он подал вчера, находятся в стадии рассмотрения, - сказала начальник отдела по вопросам законности Кировского района.

Также она добавила, что согласованы пикеты для раздачи агитации Бортко у станций метро «Автово», «Нарвская» и «Кировский завод». В Колпинском районе кандидату в губернаторы от КПРФ согласовали пикеты у вокзала в поселке Металлострой, в Колпино, в районе вокзала и перекрестка улиц Веры Слуцкой с улицей Пролетарской в поселке Понтонный, рассказал ЗАКС.Ру начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Колпинского района Юрий Семакин.

Он сообщил, что изначально уведомления о пикетах были поданы с нарушением сроков – необходимо подавать их за три дня до мероприятия. В последнем уведомлении КПРФ о пикетах Бортко на две раздачи агитации этот срок был нарушен, уточнил начальник отдела по вопросам законности Колпинского района.

- Касаемо последнего уведомления, которое КПРФ подавало на прошлой неделе, то по двум дням они не попадали в сроки. Они подали на семь дней – два дня мы не согласовали с учетом того, что поздно подано уведомление, остальные пять дней согласовали, - рассказал Семакин.

Двое других оппозиционных кандидатов пока заявки на проведение пикетов для раздачи агитации не подавали. Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что этим вопросом займется в августе.

- Пикетов у меня пока нет, никаких заявок я не подавала – пока у меня нет проблем. Нет пикетов – нет проблем. Будут на последней волне… В августе, - предположила Тихонова.

Ее конкурент в предвыборной гонке Михаил Амосов, выдвинутый «Гражданской платформой», тоже пока не пытался согласовывать пикеты для раздачи агитации. Он рассказал ЗАКС.Ру, что планирует раздавать «литературу», но «не завтра». Точные даты кандидат в губернаторы не назвал, но уточнил, что сейчас согласовывается график выпуска печатной продукции. При этом, Амосов добавил, что на сходе в защиту Муринского парка раздавал свою агитацию, но без установки пикетов.

- Я могу сказать, что то, что мы раздавали, мы раздавали без всяких согласований. И никаких проблем не было. Но посмотрим, может быть новая волна… Я думаю, что основная волна пикетирования еще впереди, - считает Амосов.

У врио губернатора Александра Беглова первая волна пикетирования и агитации закончилась 24 июля, как сообщили в штабе единственного самовыдвиженца на пост главы города. Там же уточнили, что в настоящий момент пикеты нигде не установлены, а на август план ещё не составлен: пока не определены точные места и сроки пикетов.

ЗАКС.Ру для уточнения информации по конкретным местам агитации Беглова отправил запрос руководителю пресс-службы администрации губернатора Петербурга Инне Карпушиной. На момент публикации материала редакция ответ не получила.

Напомним, с начала июня в вестибюлях петербургского метрополитена волонтеры собирали подписи за выдвижение Беглова в губернаторы. При этом, правила метро запрещают любую агитацию. Горизбирком Петербурга установил, что правила не являются законом, а законодательство России не запрещает агитировать в метро. После регистрации Беглова как кандидата в губернаторы, на тех же точках в метрополитене и торговых центрах продолжилась агитация за его избрание.

София Саттарова

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