Режиссер Богомолов осудил призывы лидеров протеста к выходу на запрещенные акции

Театральный режиссер Константин Богомолов высказался о несанкционированных акциях протеста, участившихся в июле 2019 года в столице. Признавая суровость действий силовиков, все же значительную часть ответственности и даже вины он возлагает на плечи лидеров мнений - политиков, незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Нельзя вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!». Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки", - написал художник в собственном Instagram.

Автор поста предвещает недоброе: то, что попавшие "под каток" и под дубинки ни в чем не повинные юные сторонники условных оппозиционеров останутся без защиты и поддержки, пострадают и "присядут" за них просто так, задаром. Судьба их при этом будет "поломана".

На не согласованных с московской мэрией демонстрациях в центре столицы 27 июля задержали почти 1400 человек. Некоторым из них нанесли телесные повреждения. В последующие дни силовые ведомства поместили наиболее видных и громких организаторов акций под административный арест, а в отношении рядовых участников митинга-шествия 27 июля возбудили несколько уголовных дел. Один из фигурантов, швырнувший урной в росгвардейца, уже находится в следственном изоляторе.

На митингах последних двух недель в Москве добивались допуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, собранные подписи которых забраковал Могоризбирком по неочевидным основаниям. За призыв к выходу на акцию 27 июля до ее начала получил 30 суток ареста политик Алексей Навальный.