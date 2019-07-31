Горизбирком проведет три семинара перед выборами

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует провести в конце августа три семинара для повышения правовой культуры участников избирательного процесса. На организацию мероприятий выделено 510 тысяч рублей.

Первый семинар состоится 22 августа. Его темой станет работа наблюдателей при проведении совмещенных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Пригласить планируется 90 человек. Второй семинар намечен на следующий день. Там 60 гостей будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности дня голосования. А третий семинар пройдет 30 августа. На нем 60 секретарям избирательных комиссий расскажут о тонкостях подведения итогов губернаторских и муниципальных выборов.

Организатору предстоит найти конференц-зал в 15 минутах ходьбы от метро в центральной части города с с естественным и искусственным освещением и всем необходимым оборудованием. На окнах должны быть занавески или жалюзи. А поверхность пола в помещениях должна быть "ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими свойствами".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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