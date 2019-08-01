В Москве задержали второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках

В рамках уголовного дела о массовых беспорядках на улицах столицы, под которыми СК понимает несанкционированную демонстрацию, задержали и допросили второго человека. 27-летнего Кирилла Жукова обвиняют в том, что он дернул одного из омоновцев за забрало шлема и тем самым осуществил насилие в отношении представителя власти. Жуков свою вину признавать отказывается, сообщает в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. На суде 2 августа ему выберут меру пресечения.

Напомним, что за применение насилия к росгвардейцу одного из участников митинга 27 июля, который кинул урну в представителя власти, уже посадили в СИЗО на два месяца.

Всего в тот день задержали почти 1400 прохожих. Впоследствии лидеры протеста - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов - получили сроки административного ареста.