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Новости

10:19

В Москве задержали второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках

фото ЗакС политика В Москве задержали второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках

В рамках уголовного дела о массовых беспорядках на улицах столицы, под которыми СК понимает несанкционированную демонстрацию, задержали и допросили второго человека. 27-летнего Кирилла Жукова обвиняют в том, что он дернул одного из омоновцев за забрало шлема и тем самым осуществил насилие в отношении представителя власти. Жуков свою вину признавать отказывается, сообщает в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. На суде 2 августа ему выберут меру пресечения.

Напомним, что за применение насилия к росгвардейцу одного из участников митинга 27 июля, который кинул урну в представителя власти, уже посадили в СИЗО на два месяца.

Всего в тот день задержали почти 1400 прохожих. Впоследствии лидеры протеста - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов - получили сроки административного ареста.

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11:30    
Не было никаких "массовых беспорядков". Были законные мирные выступления граждан против нарушений законодательства избиркомами и властями Москвы. Именно этого путинские фальсификаторы боятся больше всего, что их заставят выполнять собственные законы.

10:53    
детский сад штаны на лямках.

10:51    
Ответом на массовые беспорядки должны быть массовые репрессии, вплоть до публичных расстрелов негодяев-бунтовщиков!!!

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