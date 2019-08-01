Цивилев видит смысл в организации курсов самообороны для кондукторов

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, охваченный идеей учреждения курсов самообороны для кондукторов, поделился ей в письменном виде с комитетом по физической культуре и спорту и ГКУ "Организатор перевозок". С его точки, целесообразно, если организацией курсов эти две структуры займутся совместно.

Навело единоросса на такие мысли увеличившееся число нападений на сотрудников общественного транспорта в городе. По мнению Цивилева, кондукторы, которыми часто работают пожилые женщины, слишком откровенно беззащитны перед лицом хулигана и любой опасности. У водителя, как правило, нет физической возможности выбежать из кабины на подмогу коллеге, если к тому кто-то из злоумышленников в салоне применил силу.

В письмах Цивилев напоминает об инциденте 24 июля, когда пассажир троллейбуса ударил кондуктора в лицо и беспрепятственно скрылся.

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