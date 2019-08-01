Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:24

Цивилев видит смысл в организации курсов самообороны для кондукторов

фото ЗакС политика Цивилев видит смысл в организации курсов самообороны для кондукторов

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, охваченный идеей учреждения курсов самообороны для кондукторов, поделился ей в письменном виде с комитетом по физической культуре и спорту и ГКУ "Организатор перевозок". С его точки, целесообразно, если организацией курсов эти две структуры займутся совместно.

Навело единоросса на такие мысли увеличившееся число нападений на сотрудников общественного транспорта в городе. По мнению Цивилева, кондукторы, которыми часто работают пожилые женщины, слишком откровенно беззащитны перед лицом хулигана и любой опасности. У водителя, как правило, нет физической возможности выбежать из кабины на подмогу коллеге, если к тому кто-то из злоумышленников в салоне применил силу.

В письмах Цивилев напоминает об инциденте 24 июля, когда пассажир троллейбуса ударил кондуктора в лицо и беспрепятственно скрылся.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 июля, 13:58 Вишневский: У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя

17 июля, 17:30 Горизбирком пока не рассматривает вопрос о довыборах в ЗакС

16 июля, 10:21 ГИК зарегистрировал Павла Иткина как депутата ЗакСа

11 июля, 15:58 "Справедливая Россия" хочет добиться поименного голосования в ЗакСе

8 июля, 20:44 «Мы что-то делаем нехорошее, но…»: Член ТИК №11 пожаловалась на попытку подкупа за полмиллиона рублей

2 июля, 16:28 Цивилев просит Роспотребнадзор проверить мясо из-за отравления шавермой 53 человек

28 июня, 16:24 Жириновский попросил Капитанова не комментировать отказ от работы в Смольном

28 июня, 15:23 Петербургский парламент готов потратить более 5 млн рублей на мебель

28 июня, 10:21 Вишневский об отношениях с Макаровым: Дружеские, но не политические

26 июня, 20:02 ЗакС и начало каникул

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:09    
Цивилёв, сколько можно еще запредельную глупость выдавать в эфир. Достаточно привлечь к ответственности руководителя троллейбусного парка №1 , именно там проходил обучение кондуктор. Которому не объяснили, что она ОБЯЗАНА вернуть деньги клиенту при данной сложившейся ситуации, когда троллейбус сломался. Нужно было вернуть деньги  или предложить другой алгоритм: пересесть с тем же билетом на любой транспорт этого предприятия  с этим же билетом и доехать до необходимого места назначения, даже если на перекладных- клиент бы ничего не оплачивал по данному билету. Но кондуктору этого не объяснили и выпустили ее на рейс не подготовленной. В результате чего, она нарушила права потребителя, а парень решил восстановить справедливость по средством кулаков, что тоже не правильно. Отвечать должен троллейбусный парк №1. Пользуйся Цивилёв.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:25 МВД не оплатит полицейским работу в выходной при разгоне митинга 27 июля

15:13 Муниципал: Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

14:53 Муниципал: Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

14:14 Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника   1

13:55 Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав   1

13:15 Невзоров: Из "навальнистов" Кремль сам выковывает себе серьезных врагов   2

13:10 Новый комитет Смольного возглавил Юрий Калабин

12:49 УФАС: Конкурсы по выбору управляющих компаний проходят с массовыми нарушениями   1

12:47 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов 15 сторонников движения Амосова

12:19 Лимонов определил, какие митинги стоит или не стоит посещать   4

11:56 Патриарху Кириллу мешают "храмоборцы"

11:24 Цивилев видит смысл в организации курсов самообороны для кондукторов   1

10:50 Соболь рассказала о своей голодовке   9

10:19 В Москве задержали второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках   6

9:51 Первые самолеты вылетели тушить горящий лес в Сибири   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru