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11:56

Патриарху Кириллу мешают "храмоборцы"

фото ЗакС политика Патриарху Кириллу мешают "храмоборцы"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, открывая восстановленную церковь на территории Саровской пустыни, произнес речь, в которой коснулся атеистов, живущих в стране и имеющих активную жизненную позицию. Всех, кто не желает строительства новых культовых сооружений, предстоятель РПЦ назвал "храмоборцами" и выразил опасение, что Россия по своему отношению к религии имеет риск откатиться к 1920-м и 1930-м годам, когда большевики закрывали и взрывали церкви.

"Хотел бы сказать этим храмоборцам: ничего у вас не получится, потому что невозможно дважды вступить в один и тот же исторический процесс. Сегодня у нас другая страна, другой народ, поэтому, пожалуйста, не мешайте нам", - патетически развил он начатую мысль.

Говоря о нынешних атеистах, скорее всего, Кирилл намекал на прецедент в Екатеринбурге, где регулярно выходившей на улицу толпе протестующих удалось своей активностью спасти центральный городской сквер от строительства в нем очередной церкви.

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