Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:19

Лимонов определил, какие митинги стоит или не стоит посещать

фото ЗакС политика Лимонов определил, какие митинги стоит или не стоит посещать

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов заподозрил новое поколение политиков оппозиционного толка, нынешним летом безуспешно "рвущееся" в Мосгордуму, в желании вернуть Крымский полуостров Украине. Этого, по его мнению, уже достаточно, для того чтобы не оказывать им - "детям буржуазии" - никакой поддержки.

"Есть простой способ определить: надо ли идти на ту или иную протестную акцию. Если они высказывались, чтобы отдать Крым Украине, не помогайте гадюкам. Не идите к ним. А то они вам глаза замыливают, что они мол тоже против власти", - написал Лимонов в своем "Живом журнале", добавив, что терпеть не может ни старой, ни новой буржуазии.

Себе в заслугу он ставит действия с противоположным вектором - свою попытку присоединить часть Казахстана к России в 2001 году, что для него закончилось тюремным заключением.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:16    
12:54 А себя видишь главным ЦЕНЗОРОМ? Этих - в "патриоты", тех - в газовые камеры? Фашизм не пройдёт!

12:54    
В истории человечества была масса ЦЕНЗОВ(имущественный, сословной, оседлости и тд.), потому надо  сейчас в России ввести ЦЕНЗ на патриотизм, то есть до выборов допускать, на гос.службу принимать и др. только тех, кто поддерживает идеи РУССКОГО МИРА, геополитические устремления Отечества, присоединение Крыма, героическую борьбу РУССКИХ и пророссийских граждан Донбасса за свою свободу и желание воссоединиться с Россией и др.!!!!!!!!!!!! Всех остальных посылать на известные всем три буквы!!!

12:46    
Лимонов абсолютно прав! Тех граждан России, которые не признают Крым российским, надо не только до выборов не допускать, а депортировать из России! До выборов допускать только тех, кто желает и способствует ВЕЛИЧИЮ России, такой ввести законодательно ЦЕНЗ, а не стремится её сделать вассалом Запада и распространить евро"ценности"-мерзости в России!

12:45    
Постарел Эдичка, в маразм впадает. Какое отношение выборы в Мосгордуму имеют к Крыму? Ему надо на гоств, там такие же "патриоты", через каждые два слова - Украина или Крым. Про остальную Россию уже совсем забыли.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:25 МВД не оплатит полицейским работу в выходной при разгоне митинга 27 июля

15:13 Муниципал: Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

14:53 Муниципал: Число допущенных до муниципальных выборов "яблочников" достигло 370

14:14 Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника   1

13:55 Из спецприемника Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав   1

13:15 Невзоров: Из "навальнистов" Кремль сам выковывает себе серьезных врагов   2

13:10 Новый комитет Смольного возглавил Юрий Калабин

12:49 УФАС: Конкурсы по выбору управляющих компаний проходят с массовыми нарушениями   1

12:47 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов 15 сторонников движения Амосова

12:19 Лимонов определил, какие митинги стоит или не стоит посещать   4

11:56 Патриарху Кириллу мешают "храмоборцы"

11:24 Цивилев видит смысл в организации курсов самообороны для кондукторов   1

10:50 Соболь рассказала о своей голодовке   9

10:19 В Москве задержали второго обвиняемого по делу о массовых беспорядках   6

9:51 Первые самолеты вылетели тушить горящий лес в Сибири   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru