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13:15

Невзоров: Из "навальнистов" Кремль сам выковывает себе серьезных врагов

фото ЗакС политика Невзоров: Из "навальнистов" Кремль сам выковывает себе серьезных врагов

Публицист Александр Невзоров уподобил не допускаемых до московских выборов и сажаемых в спецприемники политиков кускам руды, из которой можно смастерить много разных артефактов, начиная от пивных пробок, заканчивая гвоздями. Однако, заметил он, российская власть пошла по самому некомфортному для себя пути и выковывает из несостоявшихся кандидатов в столичные депутаты скорее нечто похожее на хорошо заточенный клинок.

"Как показывает опыт, Веру Засулич можно сделать из кого угодно – вот через унижение, через преследование, через репрессии. Это пока только девочка Соболь может смешно вцепиться в клопиный диван. Да, она неправильно себя ведет, но у нее нет ни градуса ни опыта, но она научится, она откуется, из нее сделают бойца себе на голову", - предрек он в эфире "Эха Москвы".

В случае с единомышленниками Соболь, по мнению Невзорова, процесс превращения их в серьезных революционеров, возможно, пройдет быстрее и качественнее.

Напомним, что после того, как 57 независимых кандидатов отказался регистрировать Мосизбирком, те стали регулярно собирать уличные акции протеста. После самой громкой и многочисленной из них. прошедшей 27 июля, почти всех лидеров протеста "рассадили" по спецприемникам - Илью Яшина, Владимира Милова, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова. Упомянутая выше Любовь Соболь находится на свободе только по причине наличия у нее несовершеннолетней дочери.

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15:43    
14:06 "Эти лавочники и клошары никогда не смогут совершить революцию. За ними не стоит ни дворянство, ни церковь, ни армия или флот, ни церковь. - Да, монсир, а если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"(возможный диалог Людовика XVI и Марии-Антуанетты в 1790 году).

14:06    
Да, из навальнистов могут получиться террористы, вроде Засулич, но они никогда(!!!) не смогут совершить революцию в России и даже транзит власти!!!Так как за ними не стоит и не поддерживает какой-либо КЛАСС, НАЦИЯ, СЕРЬЁЗНАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПАРТИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛИ, АРМИЯ, ФЛОТ, КРУПНЫЙ КАПИТАЛ, РПЦ и тд. итп. Они изгои-одиночки по сути, и те несколько тысяч прозападных экстремистов не в счёт!!! Они обречены на ПОРАЖЕНИЕ, на РАЗГРОМ!!

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