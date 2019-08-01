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14:14

Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

фото ЗакС политика Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Олега Степанова, координирующего работу столичного штаба политика Алексея Навального, задержала полиция прямо на выходе из спецприемника, где он провел последние восемь суток за призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля. Как он сам сообщил в своем микроблоге, его везут в Хорошевский районный суд, и, согласно имеющемуся протоколу, судить его будут по классической "митинговой" статье 20.2 часть 8 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предполагающей до 30 суток административного ареста.

Еще один сподвижник Алексея Навального Леонид Волков возмутился самой процедурой "взятия" человека прямо у спецприемника, считая ее абсолютно незаконной и репрессивной.

"Все протоколы, которые теоретически у них есть на Степанова, должны были быть составлены во время его пребывания под арестом. То есть если тебе дали 3 раза по 10 суток одновременно, ты сидишь все равно 10 суток. Арестовывая на выходе и повторно отправляя в суд, они обходят это ограничение, искусственно удлиняя срок ареста", - написал Волков в Twitter.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, на которой задержали более 1300 человек. Лидеров протеста и наиболее влиятельных "навальнистов" изолировали превентивно.

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14:18    
Никакой пощады бунтовщикам! Казнить, нельзя помиловать!

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