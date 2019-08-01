МВД не оплатит полицейским работу в выходной при разгоне митинга 27 июля

МВД не намерено платить сверхурочные полицейским, вызванным на работу в свой выходной день, 27 июля, для разгона протестной акции в Москве, передает Znak.com со ссылкой на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Воронцову поступают жалобы от полицейских. По его словам, когда сорудника полиции вызывают в его выходной день, должен оформляться приказ, который позволит рассчитывать на денежную компенсацию или отгул. В случае с 27 июля такой приказ был подписан только для сотрудников центрального аппарата МВД – управленцев, аналитиков, пояснил Воронцов.

«Те же, кто по распоряжению Горового приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали — "выходи на работу!", "ты же присягу дал?" и все. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится. Это вызывает недовольство у полицейских, о чем они мне пишут в личных сообщениях», - рассказал Воронцов.

По данным «Омбудсмена полиции», в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Помимо этого, для работы на акции протеста привлекались свыше 100 сотрудников центрального аппарата МВД и еще 300 человек из иных учреждений ведомства.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. Правоохранители жестко разгоняли митингующих, применяя спецсредства, в том числе дубинки. Были задержаны почти 1400 человек, 77 получили травмы разной степени тяжести.

Спустя несколько дней Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением нескольких дел по статье о нападении на представителя власти.