Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

Член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев 1 августа на заседании рабочей группы ЦИК сравнил петербургские муниципальные избиркомы с избушками на курьих ножках.

- У меня ощущение, что ИКМО Петербурга вели себя, как избушка на курьих ножках и к участникам выборов поворачивалась задом. Надо знать какие-то специальные слова, чтобы повернулись передом? - цитирует ИА "Закон" слова Левичева.

Во время собрания рабочей группы члены ЦИК вместе с представителями Горизбиркома обсуждали жалобы кандидатов от "Яблока" в МО "Морской" и "Измайловское".

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что избиркомы внезапно меняли адреса, а члены ЦИК вместе с кандидатами пытались их найти.

Напомним, ряд муниципальных избиркомов Петербурга оказались в центре скандала с самого начала муниципальной кампании. Несколько ИКМО тайно приняли решение о дате назначения выборов. Около избиркомов создавались искусственные очереди, из-за которых независимые кандидаты не могли подать документы.