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Муниципал

15:13

Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

фото ЗакС политика Избиркомы Петербурга сравнили с избушками на курьих ножках

Член Центральной избирательной комиссии Николай Левичев 1 августа  на заседании рабочей группы ЦИК сравнил петербургские муниципальные  избиркомы с избушками на курьих ножках. 

- У меня ощущение, что ИКМО Петербурга  вели себя, как избушка на курьих ножках и к участникам выборов поворачивалась задом. Надо знать какие-то специальные слова, чтобы повернулись передом? - цитирует ИА "Закон" слова Левичева. 

Во время собрания рабочей группы члены ЦИК вместе с представителями Горизбиркома обсуждали жалобы кандидатов от "Яблока" в МО "Морской" и "Измайловское".

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что избиркомы внезапно меняли адреса, а члены ЦИК вместе с кандидатами пытались их найти.

Напомним, ряд муниципальных избиркомов Петербурга оказались в центре скандала с самого начала муниципальной кампании. Несколько ИКМО тайно приняли решение о дате назначения выборов. Около избиркомов создавались искусственные очереди, из-за которых независимые кандидаты не могли подать документы.

 

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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16:26    
Смакотин
Екатерингофская избушка, повернись ко мне задом и слегка нагнись.

16:19    
Наказывать будут или наградят?

Страница 1-ая (всего: 1)
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