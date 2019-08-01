Суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве активистки Елены Григорьевой

Октябрьский суд Петербурга арестовал до 21 сентября Алексея Волнянко, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Волнянко задержали после того, как показания на него дал другой ранее задержанный по этому делу – уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. По версии следствия, Григорьева ушла с Волнянко после посиделок в компании, а затем в ходе ссоры последний избил активистку и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в спину и по лицу. После этого, считает следствие, Волнянко ушел с места происшествия, выкинув нож в кусты. По словам следователей, Волнянко признал свою вину.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Следствие продолжает искать причастных к преступлению. По некоторым данным, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании. Сообщалось, что ей поступали угрозы.