Смольный не разрешил проводить ЛГБТ-прайд в Пулковском парке из-за построенных в нем церквей

Комитет по вопросам законности не согласовал ЛГБТ-активистам шествие в Пулковском парке, сославшись на то, что в нем «находятся три церкви и часовня, активно посещаемые несовершеннолетними», сообщил ЗАКС.Ру один из заявителей акции Юрий Гавриков.

По его словам, представители комитета считают, что шествие «может привести к разжиганию ненависти и созданию опасности для участников мероприятия», что «исключает мирный характер проведения мероприятия».

Гавриков уточнил, что ЛГБТ-Прайд планировался 3 августа. Организаторы предложили городским властям три маршрута: вокруг площади Островского, в Пулковском парке и Приморском парке Победы. В отдельной заявке они указали, что готовы провести митинг на площади Ленина или в Пулковском парке.

Комитет в официальном ответе, перечислили сразу несколько причин, по которым согласовать мероприятие нельзя. Чиновники расценили цели мероприятия как «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Кроме того, невозможность проведения акции объяснили проведением ремонтных работ по большинству предложенных адресов.

- Основная цель у нас – привлечение внимания общества и власти к вопросам дискриминации ЛГБТ, - объяснил организатор. – Мы не ставим задачей пропаганду вовлечения несовершеннолетних и рассказывание о превосходстве одной сексуальной ориентации над другой.

Заявители акции подали в суд на комитет. Рассмотрение иска состоится вечером 1 августа. В случае, если судья встанет на сторону ответчика, активисты намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Представители ЛГБТ-сообщества Петербурга ежегодно пытаются согласовать Прайд в первых числах августа. Однако традиционно получают отказы. В 2018 году, не сумев добиться одобрения Смольного, активисты вышли на Дворцовую площадь. Они заявили, что намерены встать в одиночные пикеты, но полиция расценила скопление людей с радужными флагами как несанкционированный митинг и задержала большинство собравшихся. Участники акции получили штрафы, одного из них суд обязал выплатить 150 тысяч рублей.

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