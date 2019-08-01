Рабочая группы ЦИК рекомендовала отменить решения по "яблочникам" в двух ИКМО

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии рекомендовала Горизбиркому отменить решения, принятые ИКМО "Морской" и ИКМО "Измайловское" по 11 кандидатам в муниципальные депутаты от "Яблока", сообщает ИА "Закон".

Во время заседания представитель "Яблока" Виктор Воробьев сообщил, что всем кандидатам в ИКМО "Измайловское" и ИКМО "Морской" отказали в регистрации из-за того, что якобы избирком не получил извещение о проведении партийной конференции. Как утверждают "яблочники", все необходимые документы направили почтой по официальным адресам.

Председатель ИКМО "Измайловское" Александр Гарбузов ответил, что комиссия не была должным образом извещена. По его словам, адрес электронной почты, на который "яблочники" отправили оповещение, "вызывает вопросы". Председатель ИКМО "Морской" Наталья Рыбинская заявила, что телеграмм о партийной конференции была вручена ошибочно.

Представитель ЦИК Сергей Алешкин сообщил, что Горизбирком не изучил обстоятельства вручения почтового оповещения и какие действия были предприняты ИКМО "Измайловское" об оповещении кандидатов об адресе.

Рабочая группа ЦИК рекомендовала Горизбиркому отменить решения по жалобам "яблочников" на действия ИКМО "Морской" и ИКМО "Измайловский" и отправить их на повторное рассмотрение.

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