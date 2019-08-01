Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:52

Адвокат сообщил об отказе следствия возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян

фото ЗакС политика Адвокат сообщил об отказе следствия возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет не будет заводить уголовное дело на отца сестер Хачатурян Михаила, сообщил «МБХ медиа» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«Со слов следователя стало известно, что будет отказано в возбуждении дела в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом стало известно вчера, но письменного подтверждения мы пока не получили. Для потерпевших это, конечно, плохо», — сказал адвокат.

Ранее Следком выделил материалы в отношении Михаила Хачатуряна в отдельное производство. Предполагалось, что его действия могли квалифицировать по статьям об истязании, насильственных действиях сексуального характера и понуждении к ним.

В убийстве Хачатуряна обвиняют его дочерей, Марию, Ангелину и Крестину. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:38    
Ну да, он же не Магницкий, который раскрыл воровство налоговой когда главой был Сердюков.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:22 В Петербурге обсудили правительство без партий и муниципалитеты без самовыдвиженцев

20:55 Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось на миллион с начала года   1

20:41 Четвертого участника митинга в Москве обвинили в массовых беспорядках   1

20:03 Трем участникам митинга 27 июля в Москве предъявлены обвинения в массовых беспорядках   3

19:32 Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири   1

18:52 Навальный подал заявление в СК о своем возможном отравлении в спецприемнике   4

18:26 Координатора штаба Навального в Москве арестовали еще на 15 суток   4

17:56 Химфак СПбГУ эвакуировали из-за баллонов с ядовитым газом

17:37 Бортко начал самостоятельно раздавать свою агитацию   2

17:23 Дело о беспорядках на митинге в Москве и о вмешательстве в работу избиркома ведет один следователь   3

16:52 Адвокат сообщил об отказе следствия возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян   1

16:31 СК насчитал более 10 причастных к массовым беспорядкам на митинге 27 июля в Москве   5

16:30 Полицейские пытались попасть в квартиру лидера движения «Красивый Петербург»   8

16:02 Смольный не разрешил проводить ЛГБТ-прайд в Пулковском парке из-за построенных в нем церквей   4

15:59 Суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве активистки Елены Григорьевой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru