Адвокат сообщил об отказе следствия возбудить дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет не будет заводить уголовное дело на отца сестер Хачатурян Михаила, сообщил «МБХ медиа» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«Со слов следователя стало известно, что будет отказано в возбуждении дела в отношении отца сестер Хачатурян. Об этом стало известно вчера, но письменного подтверждения мы пока не получили. Для потерпевших это, конечно, плохо», — сказал адвокат.

Ранее Следком выделил материалы в отношении Михаила Хачатуряна в отдельное производство. Предполагалось, что его действия могли квалифицировать по статьям об истязании, насильственных действиях сексуального характера и понуждении к ним.

В убийстве Хачатуряна обвиняют его дочерей, Марию, Ангелину и Крестину. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность.