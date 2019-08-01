Дело о беспорядках на митинге в Москве и о вмешательстве в работу избиркома ведет один следователь

Дело о массовых беспорядках в связи с несогласованной акцией 27 июля за честные выборы в Москве и дело о воспрепятствовании работе Мосгорзибиркома ведет один следователь – Дмитрий Смадич, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Дело по ч. 1-3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) возбудили спустя несколько дней после акции за честные выборы в центре Москвы. Несколько тысяч человек вышли на улицу с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации под разными предлогами. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили из-за действий полицейских травмы разной степени тяжести. Следственный комитет считает причастными к массовым беспорядкам не менее 10 человек, пятеро уже задержаны.

Дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома было возбуждено за несколько дней до этого, 24 июля. В СК заявили, что в июле было организовано проведение «заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома с целью давления на членов городской и окружных комиссий». По версии следствия, организаторы угрожали применением насилия к членам избиркомов.

В Москве акции против снятия независимых кандидатов с выборов продолжались с 14 июля. Тогда прошла крупная акция у Мосгоризбиркома. После 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков.