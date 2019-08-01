Координатора штаба Навального в Москве арестовали еще на 15 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал координатора московского штаба Навального Олега Степанова на 15 суток, передает «МБХ медиа».

Степанова задержали 1 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал 8 суток ареста за призывы к акции 27 июля. Теперь ему вменили нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП за выступление на акции 16 июля и лозунги.

Адвокат Ксения Пахомова заявила, что Степанов не мог участвовать в том митинге, поскольку был на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Сам Степанов считает дело против него политическим давлением и попыткой изоляции.