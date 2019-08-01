Навальный подал заявление в СК о своем возможном отравлении в спецприемнике

Политик Алексей Навальный подал в управление Следственного комитета по Москве заявление о «совершенном преступлении в связи с его отравлением», сообщил в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, сторона защиты просит в ходе проверки первым делом назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления вещества, которое могло отравить Навального. Также адвокаты намерены требовать видео с камер наблюдения в спецприемнике.

Навальному стало плохо во время отбывания 30-суточного ареста в спецприемнике. Его госпитализировали, лечащих врачей к нему допустить отказались, позволив им лишь осмотреть пациента через щель в двери.

Официально Навальному поставили диагноз «крапивница», его врачи заявили о возможном отправлении оппозиционера. При этом химико-токсикологическая экспертиза биоматериалов Навального не выявила ядов в его организме.