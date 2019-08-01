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19:32

Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

фото ЗакС политика Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.

По версии следствия, с 22 марта по 1 августа сотрудники министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер по тушению лесных пожаров, что привело к распространению огня на значительные территории. Сумма ущерба пока не установлена.

Лесные пожары в Сибири охватили площадь в 3 млн гектаров, лес горит на территории Якутии, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии. В конце июля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно, «а где-то, возможно, даже и вредно», передает «Дождь». В Рослесхозе заявляли об экономической нецелесообразности тушения пожаров в тайге с помощью авиации.

Такая позиция вызвала возмущение общества. После этого Минобороны по поручению президента Владимира Путина создало группировку из 20 самолетов и вертолетов для помощи в тушении огня, передает ТАСС. После этого Усс поблагодарил Путина за помощь.

 

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21:28    
Сначала незаконно украли, потом устроили пожар, чтобы скрыть воровство.

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