Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:36

Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга 10 августа, заявитель это отрицает

фото ЗакС политика Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга 10 августа, заявитель это отрицает

Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил о согласовании митинга на проспекте Сахарова 10 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму численностью до 100 тысяч человек, передает «Интерфакс».

По словам Олейника, мэрия договорилась с заявителем – незарегистрированным кандидатом и муниципальным депутатом Еленой Русаковой – о проведении митинга на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. Трибуну можно будет установить у дома № 9 по проспекту, согласованное количество участников – до 100 тысяч человек, утверждает представитель мэрии.

Сама Русакова утверждает, что никаких документов о согласовании она не получала и информация неверна. По ее словам, она была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и главы «Яблока» Эмилии Слабуновой о мерах безопасности на 3 августа, и итогами беседы она «не вполне удовлетворена».

«Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», - подчеркнула Русакова.

Русакова подала заявку на митинг 31 июля, после крупной акции протеста 27 июля. Тогда  задержали почти 1400 человек, 77 получили травмы, когда полиция начала применять спецсредства и жестко задерживать участников. Следующий несогласованный митинг хотят провести 3 августа. Полиция предупредила о незаконности участия в нем.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:40    
Мэрия всё правильно делает, не допуская экстремистов в центр Москвы, тем более весь проспект Сахарова в видеокамерах, потому будет 100%-я фиксация всех правонарушений, а затем посадки!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:31 Арестован четвертый обвиняемый в массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве   1

13:47 Суд подтвердил отказ Смольного согласовывать ЛГБТ-прайд в Петербурге   2

13:13 Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в массовых беспорядках по делу о митинге 27 июля   2

13:02 Муниципал: Жители поселка Лисий Нос решили создать параллельный орган самоуправления

12:50 Жители Калининского района согласовали митинг в защиту Муринского парка

12:44 Директор ФБК Жданов объявил голодовку в зале суда

12:22 Суд приостановил разрешение на застройку Муринского парка на время рассмотрения иска активистов

11:59 Мэрия Москвы анонсировала фестиваль "Шашлык Live" 3 августа, заявленные музыканты не в курсе

11:24 Читавшую ОМОНу Конституцию девушку поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних   1

11:07 Муниципал: ИКМО «Дачное» не сочла июньские листовки в поддержку единороссов за незаконную агитацию

10:59 Прокуратура предостерегла организаторов митинга 3 августа в Петербурге от экстремизма и беспорядков   1

10:23 Макаров поздравил десантников с днем ВДВ   1

9:58 Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа   1

9:36 Мэрия Москвы заявила о согласовании митинга 10 августа, заявитель это отрицает   1

1 августа, 21:22 В Петербурге обсудили правительство без партий и муниципалитеты без самовыдвиженцев   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru