Макаров поздравил десантников с днем ВДВ

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравил воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск России.

В поздравлении он заявил, что ВДВ завоевали «немеркнущую славу своим героизмом, доблестью, отвагой и верностью присяге». Девиз ВДВ «Никто, кроме нас», по его словам, символизирует мужество, высокий уровень подготовки войск и способность выполнять самые сложные и опасные боевые задачи.

Макаров напомнил, что первое подразделение ВДВ было сформировано в 1931 году в Ленинградском военном округе, а создатель этого рода войск Василий Маргелов воевал на ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны. Спикер ЗакСа пожелал воинам-десантникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на службе.

День ВДВ отмечается ежегодно 2 августа.

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