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10:59

Прокуратура предостерегла организаторов митинга 3 августа в Петербурге от экстремизма и беспорядков

фото ЗакС политика Прокуратура предостерегла организаторов митинга 3 августа в Петербурге от экстремизма и беспорядков

Организаторы митинга 3 августа в Петербурге получили предостережения прокуратуры, документы опубликовали Красимир Врански и Павел Чупрунов.

В предостережениях утверждается, что, по информации правоохранительных органов, акция «может быть сопряжена с экстремистской деятельностью»: якобы участников могут спровоцировать «на столкновение с органами правопорядка в связи с исполнением ими служебных обязанностей». Это может повлечь «массовые беспорядки», а заявленное количество участников может быть «существенно превышено», опасаются в прокуратуре.

Организаторы заявили численность в 200 человек на митинге. В предостережении указано, что принятые меры безопасности должны быть «адекватны числу участников» и «степени угрозы безопасности и правопорядку», в том числе связанной с «превышением заявленного количества» митингующих.

Врански отметил, что согласно закону «О прокуратуре», предостережения могут выносить должностным лицам, а он таковым не является. По его мнению, это «такая форма устрашения и запугивания со стороны прокуратуры». Чупрунов напомнил, что организаторы митинга «против насильственных действий».

В Петербурге 3 августа пройдет акция солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму и задержанными в столице людьми. На митинге привлекут внимание и к петербургским проблемам избирательного процесса. Акция пройдет в гайд-парке у Финляндского вокзала, районная администрация сообщила организаторам, что приняла к сведению информацию о планируемом мероприятии. 

 


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11:26    
Зачем им закон "О прокуратуре". Как им крыша прикажет, так и они, по понятиям, всё конкретно разрулят.

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