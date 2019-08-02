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12:22

Суд приостановил разрешение на застройку Муринского парка на время рассмотрения иска активистов

фото ЗакС политика Суд приостановил разрешение на застройку Муринского парка на время рассмотрения иска активистов

Инициативная группа защитников Муринского парка подала в Куйбышевский суд Петербурга иск с требованием  отменить разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в парке.

Иск подан к Госстройнадзору. Предварительное заседание назначено на 26 августа. На время рассмотрения иска суд приостановил действие разрешения на строительство до вступления решения в законную силу, сообщили защитники парка.

Защитники парка выступают против строительства, запланированного застройщиком «Анна Нова», опасаясь, что это повредит экологии зеленой зоны. 11 июля в парке начали рубить деревья, при этом вице-губернатор Эдуард Батанов обещал, что ничего подобного не произойдет до проведения инвентаризации.

Вскоре трем вице-губернаторам – Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко – были объявлены выговоры. Застройщик приостановил вырубку деревьев, заявив о намерении изменить проектную документацию.


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