Суд приостановил разрешение на застройку Муринского парка на время рассмотрения иска активистов

Инициативная группа защитников Муринского парка подала в Куйбышевский суд Петербурга иск с требованием отменить разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в парке.

Иск подан к Госстройнадзору. Предварительное заседание назначено на 26 августа. На время рассмотрения иска суд приостановил действие разрешения на строительство до вступления решения в законную силу, сообщили защитники парка.

Защитники парка выступают против строительства, запланированного застройщиком «Анна Нова», опасаясь, что это повредит экологии зеленой зоны. 11 июля в парке начали рубить деревья, при этом вице-губернатор Эдуард Батанов обещал, что ничего подобного не произойдет до проведения инвентаризации.

Вскоре трем вице-губернаторам – Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко – были объявлены выговоры. Застройщик приостановил вырубку деревьев, заявив о намерении изменить проектную документацию.

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