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12:44

Директор ФБК Жданов объявил голодовку в зале суда

фото ЗакС политика Директор ФБК Жданов объявил голодовку в зале суда

Директор Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку в зале суда, сообщил глава его предвыборного штата Борис Золотаревский.

В суде рассматривается апелляция на арест Жданова за призывы к акции 27 июля в Москве. Жданов заявил, что у него «больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию».

«С этого дня я объявляю голодовку и отказываюсь от приема пищи. Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании», - приводит Золотаревский его слова.

Жданов арестован на 15 суток. 27 июля его задерживали дважды. В тот день в центре Москвы состоялась несогласованная акция в знак протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители задержали почти 1400 человек, 77 участников получили травмы из-за жестких действий полицейских. При разгоне протестующих применялись спецсредства, в том числе дубинки.

Следственный комитет после митинга возбудил дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым участникам акции, следствие считает причастными в общей сложности не менее 10 человек.

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