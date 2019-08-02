Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в массовых беспорядках по делу о митинге 27 июля

Пресненский суд Москвы арестовал участников митинга 27 июля Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Кирилла Жукова по обвинению в нарушении ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), передает «Новая газета».

Подкопаев отрицает свою вину. Он признал, что был на акции с рюкзаком, в котором лежали нож, противогаз, перцовый баллончик, молоток и бляха от пояса. По его словам, противогаз ему нужен, поскольку он работает техником, нож – для бытовых целей, а перцовый баллончик – для защиты от злых собак. Адвокат Подкопаева подчеркнул, что хотя предметы «могут навести на определенные мысли», сами по себе они не запрещены и Подкопаевым во время акции не применялись. Статья же подразумевает именно вооруженное сопротивление полицейским, отметил адвокат.

Жуков после объявления решения об аресте объявил голодовку. Кроме массовых беспорядков, его обвиняют в насилии по отношению к сотруднику ОМОНа. По версии следствия, он не имеет постоянного дохода и «скрылся с места преступления». Защитники Жукова настаивают, что в деле не хватает материалов, в его действиях нет состава преступления, а потерпевший сотрудник ОМОНа в ходе допроса говорил, что не получил травм.

Раджабова обвинили в том, что он якобы бросил бутылку в голову правоохранителю. Сам он отрицает свою вину. На суде Раджабов рассказал, что работает прорабом и не понимает причины своего задержания, считая себя законопослушным гражданином. За участие в акции Раджабов был арестован на 10 суток.

Параллельно с этим избирается мера пресечения еще одному участнику акции по делу о массовых беспорядках Алексею Миняйло. Всем четверым предъявили обвинения накануне, они связаны с их участием в митинге 27 июля в центре Москвы. Тогда полиция жестко разгоняла протестующих, применяя спецсредства. Почти 1400 человек были задержаны, 77 получили травмы из-за действий правоохранителей.