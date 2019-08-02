Суд подтвердил отказ Смольного согласовывать ЛГБТ-прайд в Петербурге

Смольнинский суд Петербурга подтвердил отказ Смольного в согласовании шествия и митинга ЛГБТ-активистов, сообщили ЗАКС.Ру заявители акции.

Организаторы подали апелляцию в Горсуд. Согласовать акцию им не удалось ни по одному из предложенных ими маршрутов. Активисты готовы провести акцию в формате, не требующем согласования.

Смольный отказал в согласовании ЛГБТ-шествия накануне. Активисты собирались провести мероприятие в том числе в Пулковском парке, но власти сослались на то, что там находятся три церкви и часовни, которые якобы активно посещают несовершеннолетние.

Представители ЛГБТ-сообщества Петербурга ежегодно пытаются согласовать Прайд в первых числах августа. Однако традиционно получают отказы. В 2018 году, не сумев добиться одобрения Смольного, активисты вышли на Дворцовую площадь. Они заявили, что намерены встать в одиночные пикеты, но полиция расценила скопление людей с радужными флагами как несанкционированный митинг и задержала большинство собравшихся. Участники акции получили штрафы, одного из них суд обязал выплатить 150 тысяч рублей.