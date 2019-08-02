Беглов и Макаров возложили цветы к бюсту Маргелова в честь Дня ВДВ В честь Дня Воздушно-десантных войск России в сквере имени Василия Маргелова состоялся торжественный митинг, сообщили в Смольном. В митинге приняли участие врио губернатора Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, главы ветеранских организаций, курсанты, кадеты, воины-десантники и ветераны войск. Беглов, поздравляя собравшихся, заявил, что «бывших десантников не бывает», и ими мечтают стать «многие молодые россияне». Участники митинга возложили цветы к бюсту Маргелова – основателю Воздушно-десантных войск.

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