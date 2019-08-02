Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

16:30

ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

фото ЗакС политика ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила не удовлетворять жалобы бывшего координатора Штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова и активиста Ильи Гантварга на отказы в регистрации в качестве кандидатов в муниципальные депутаты в МО «Смольнинское», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Дмитрия Краснянского, рабочая группа городской комиссии установила, что у выдвиженцев недостаточное количество достоверных подписей избирателей.

Напомним, 1 августа Гантварг в своём Twitter сообщил, что ГИК попросил его предоставить копии подписных листов, потому что ИКМО это делать отказалась. Также выдвиженец написал, что рабочая группа ГИКа его жалобу не рассматривала.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:07 Прокуратура Петербурга заявила о незаконности проведения митинга 3 июля в гайд-парке

19:56 Студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по делу о беспорядках на митинге 27 июля в Москве   1

19:28 Активистку "Открытой России" Шевченко не пустили на выборы в Ростове-на-Дону

19:12 Муниципал: Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев   1

18:56 СК нашел 134 уклонявшихся от армии среди тысячи задержанных 27 июля в Москве

18:22 Отговоренного Золотовым от теракта мужчину отправили в колонию на два года

17:54 Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

17:25 На дизайнера со сломанной при задержании до митинга 27 июля в Москве ногой составили протокол

16:48 Мамаев и Кокорин подали на УДО

16:30 Муниципал: ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

16:00 Брод всегда «за» власть   3

15:57 Беглов и Макаров возложили цветы к бюсту Маргелова в честь Дня ВДВ

15:56 Муниципал: Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

15:37 Муниципал: ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

15:32 Судебный переполох   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru