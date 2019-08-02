Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:48

Мамаев и Кокорин подали на УДО

фото ЗакС политика Мамаев и Кокорин подали на УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл подали в Алексеевский суд Белгородской области ходатайства об условно-досрочном освобождении, передает «Интерфакс».

Материалы были зарегистрированы в суде 2 августа. Дата и время рассмотрения пока не назначены.

Мамаев и Кокорин отбывают в колонии срок за хулигантство по делу о драке в октябре 2018 года. Тогда за один день футболисты успели подраться с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Последний ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:07 Прокуратура Петербурга заявила о незаконности проведения митинга 3 июля в гайд-парке

19:56 Студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по делу о беспорядках на митинге 27 июля в Москве   1

19:28 Активистку "Открытой России" Шевченко не пустили на выборы в Ростове-на-Дону

19:12 Муниципал: Потомственный кандидат в муниципалы пытался снять с выборов в Металлострое комсомольцев   1

18:56 СК нашел 134 уклонявшихся от армии среди тысячи задержанных 27 июля в Москве

18:22 Отговоренного Золотовым от теракта мужчину отправили в колонию на два года

17:54 Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

17:25 На дизайнера со сломанной при задержании до митинга 27 июля в Москве ногой составили протокол

16:48 Мамаев и Кокорин подали на УДО

16:30 Муниципал: ГИК не удовлетворил жалобы Михайлова и Гантварга на отказ в регистрации ИКМО "Смольнинское"

16:00 Брод всегда «за» власть   3

15:57 Беглов и Макаров возложили цветы к бюсту Маргелова в честь Дня ВДВ

15:56 Муниципал: Горсуд отказал единороссу в иске против Пивоварова

15:37 Муниципал: ГИК зарегистрировал кандидатов в мундепы МО «Введенский» после обращения ЦИК

15:32 Судебный переполох   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru