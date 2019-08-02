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17:54

Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

фото ЗакС политика Пивоваров объяснил смысл участия оппозиции в муниципальных выборах Петербурга

Участие оппозиционно настроенных активистов в муниципальных выборах в Петербурге даст им возможность развивать свою политическую карьеру и решать конкретные проблемы в кварталах, где они живут, заявил координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров в интервью «Медузе».

По словам Пивоварова, такие выборы могут дать активистам «легитимность». «Системные политики любят говорить активистам, что они, грубо говоря, никого не представляют. Вы — известный активист, ну и что? А после выборов человек может сказать, что он — избран. Что он представляет конкретных избирателей», - пояснил Пивоваров. По его словам, наличие статуса депутата «позволяет развивать свою политическую карьеру, добиваться каких-то вещей от власти», - отметил политик.

Кроме таких людей есть и те, для кого участие в муниципальных выборах – это вопрос самоуважения, добавил Пивоваров. По его словам, некоторые из них хорошо зарабатывают, живут в хороших квартирах, но за пределами своего дома «оказываются в каком-то другом мире», где мундепы «ничего не делают, а только воруют».

«Эти люди видят, что в их муниципальном округе нет ни одного нормального кандидата, и сами идут на выборы. В первую очередь они идут на выборы не заниматься политикой, а решать конкретные проблемы на своей или соседней улице», - сказал Пивоваров.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября параллельно с губернаторскими. Независимые кандидаты на пути к регистрации столкнулись со множеством проблем: тайным назначением выборов, подставными очередями в ИКМО, отказами по формальным причинам и исками от конкурентов с требованием снять их с выборов.

Кандидаты многократно жаловались на нарушения в Горизбирком и в суды. ЗАКС.Ру проанализировал более 500 исков к избиркомам, чтобы узнать, получилось ли у кандидатов отстоять свои права.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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