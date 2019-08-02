Активистку "Открытой России" Шевченко не пустили на выборы в Ростове-на-Дону

Территориальный избирком Октябрьского района Ростова-на-Дону отказал в регистрации на выборах в гордуму активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает «Интерфакс».

Шевченко собиралась участвовать в выборах, находясь под домашним арестом по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Она набрала в свою поддержку 155 подписей при минимальном количестве в 141, но почерковед забраковал их, сочтя, что избиратели не сами их проставили. Недействительными были признаны 23 подписи. Штаб Шевченко намерен обжаловать это решение.

Шевченко проходит по уголовному делу о работе с нежелательной организацией – это первое подобное дело в России. Ей вменяют такие эпизоды «сотрудничества», как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.