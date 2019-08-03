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10:26

Чиновники предложили столичным кафе и магазинам закрыться на время протестного шествия

фото ЗакС политика Чиновники предложили столичным кафе и магазинам закрыться на время протестного шествия

Владельцы расположенных в центре столицы кафе и магазинов получили предупреждения от глав управ, порекомендовавших бизнесменам либо установить специальный режим работы 3 августа, либо вовсе закрыть свои двери для посетителей. Связано это с несанкционированным протестным шествием, которое в этот день проведут "рассерженные горожане", недовольные снятием с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов в депутаты.

По данным телеканала "Дождь", официальные бумаги с примерно идентичным содержанием пришли владельцам рюмочной "Зензивер", магазина "Мам, купи" и одной из кофеен на Цветном бульваре. В бизнес-центр "Легенда Цветного" вход будет в течение дня осуществляться по спискам.

Отметим, что неделей ранее, на похожем митинге-шествии оппозиции некоторые магазины изменили свой режим работы: в частности, 27 июля не продавались напитки в стеклянной таре. Позже известный отельер Игорь Бухаров опубликовал резонансный пост, в котором выразил недовольство проведением в центре Москвы запрещенных акций: он считает, что это отпугивает реальных и потенциальных клиентов и что протестовать нужно в суде, а не на улице.

До выборов в столичный парламент не допустили 57 кандидатов, собиравших подписи. Некоторые из них отбывают административный арест. Из лидеров протеста в акции теоретически сможет принять участие только юрист ФБК Любовь Соболь - если ее не задержат до начала шествия, как это обычно бывает в случае с несанкционированными демонстрациями.

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10:44    
То есть прозападны[цензура]товщики нанесут огромный финансовый вред московским предпринимателям, бюджету Москвы! Интересы туристов пострадают и тд. В том числе и поэтому, наряду с подрывом гос.безопасности, 69%!!!!!!!!!! россиян по свежему опросу ВЦИОМ и выступают за жёсткий разгон ОМОНом  прозападных мразей!

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