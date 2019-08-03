Суд отправил в СИЗО шестого фигуранта дела о беспорядках в Москве

По делу о беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля получил предварительное наказание в виде двух месяцев пребывания под стражей шестой фигурант, передает "Эхо Москвы". Речь идет о студенте ВШЭ Егоре Жукове.

По словам его адвоката, максимально строгая мера пресечения ничем не мотивирована, а решение о ней принималось предельно формально. В суде утверждалось, что Жуков может передать неким "сообщникам" некие "сведения", помешающие следствию.

Отметим, что со стороны протестующих акция носила исключительно мирный характер: не было разбито ни одной витрины или автомобиля. Напротив, десятки людей обратились за медицинской помощью после контакта с сотрудниками ОМОН и Росгвардией. Между тем, подводя акции, мэр Сергей Собянин похвалил бойцов и заявил, что они действовали адекватно ситуации.

Акция, аналогичная прошедшей, на которой задержали 1400 человек, должна пройти в Москве сегодня, 3 августа. Ожидаются не менее жестокие задержания и, возможно, новые уголовные дела. Цель у манифестантов прежняя - в мирной форме выразить свое несогласие с недопуском до выборов в московский парламент 57 независимых кандидатов, собравших тысячи подписей в свою поддержку.