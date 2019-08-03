Соболь задержали на выходе из собственного избирательного штаба

Юриста ФБК Любовь Соболь, организатора и вдохновителя несанкционированного шествия по столице 3 августа, задержали на выходе из ее избирательного штаба несколько полицейских в масках, силой вытащив ее из такси и оттолкнув собравшихся журналистов.

- Объясните причину задержания! - безответно несколько раз прокричала Соболь, которую буквально уволокли в полицейский микроавтобус.

Отметим, что это 21 день ее голодовки, и самостоятельно ходить женщина может с трудом. Она планировала в этот день просто посидеть на скамейке в знак солидарности с москвичами, у которых, как она полагает, чиновники украли кандидатов в городской парламент.

Несанкционированное шествие в центре Москвы - в некотором смысле повторение акции недельной давности, на которой задержали около 1400 человек. После ее проведения лидеры протеста - недопущенные кандидаты в депутаты Мосгордумы - оказались под административным арестом - кроме Любови Соболь, которую спасло наличие несовершеннолетнего ребенка. Накануне, 2 августа, московская прокуратура строго предупредила ее как организатора, что в принципе попытка провести шествие - "прямое нарушение закона", ведущее за собой правовые последствия.