Задержания на митинге у Финляндского вокзала продолжились

Трех фактически сцепивших друг с другом мужчин без какой-либо политической и гражданской символики мужчин, которые встали возле митинговой сцены на площади Ленина, после жалоб на них, препроводили в автозак полицейские, передает корресподент ЗАКС.Ру. Сообщается, что они дерзко и грубо себя вели и не пускали людей к сцене - в том числе, журналистов.

Кроме того, задержали обматерившего президента Владимира Путина в микрофон активиста Дмитрия Гусева.

Ранее задержали Анатолия Петрунина из организации "Патриоты великого Отечества", который не давал начать мероприятие, посвященное московским выборам, и кричал "Либералы - позор России".

За акцией, помимо полиции, наблюдает думский депутат Виталий Милонов.

Акция посвящена московским выборам, с которых сняли 57 независимых кандидатов по сомнительным основаниям.

Сергей Еремеев

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