Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:35

Задержания на митинге у Финляндского вокзала продолжились

фото ЗакС политика Задержания на митинге у Финляндского вокзала продолжились

Трех фактически сцепивших друг с другом мужчин без какой-либо политической и гражданской символики мужчин, которые встали возле митинговой сцены на площади Ленина, после жалоб на них, препроводили в автозак полицейские, передает корресподент ЗАКС.Ру. Сообщается, что они дерзко и грубо себя вели и не пускали людей к сцене - в том числе, журналистов.

Кроме того, задержали обматерившего президента Владимира Путина в микрофон активиста Дмитрия Гусева.

Ранее задержали Анатолия Петрунина из организации "Патриоты великого Отечества", который не давал начать мероприятие, посвященное московским выборам, и кричал "Либералы - позор России".

За акцией, помимо полиции, наблюдает думский депутат Виталий Милонов.

Акция посвящена московским выборам, с которых сняли 57 независимых кандидатов по сомнительным основаниям.

photo5343961093694925627.jpg (194 KB)

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:23 На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд

16:13 Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

15:42 На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками

15:17 Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

15:13 Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы

14:22 Митинг на площади Ленина начался с задержания провокатора

2 августа, 20:07 Прокуратура Петербурга заявила о незаконности проведения митинга 3 августа в гайд-парке

2 августа, 13:47 Суд подтвердил отказ Смольного согласовывать ЛГБТ-прайд в Петербурге

2 августа, 12:50 Жители Калининского района согласовали митинг в защиту Муринского парка

2 августа, 10:59 Прокуратура предостерегла организаторов митинга 3 августа в Петербурге от экстремизма и беспорядков

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:27    
15:04 Психи любят изображать из себя психиатров. Себя проверь, для начала, а потом раздавай свои коллективные "диагнозы".

15:04    
Минздрав   назвал регионы — лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами.
Больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге. На втором месте — Москва. Это видно и без Минздрава. Посмотрите на участников митингов - и никаких врачей не надо. Уже само участие говорит о ненормальности психики.Здесь скорее нужна скорая психиатрическая помощь, а не полиция. Только почему не все пришли ? Лечатся в закрытом учреждении ?

Все

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:23 На Дворцовой площади начался ЛГБТ-прайд

16:42 В Карелии может появиться первый в России геопарк ЮНЕСКО

16:25 На улицах Москвы требуют отставки Собянина   1

16:13 Выступавшего на площади Ленина активиста Гусева отпустили из полиции

16:07 СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией   3

15:42 На площади Ленина завершился митинг солидарности с московскими политиками   2

15:17 Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

15:13 Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы   6

15:04 Представительница "Единой России" возмутилась задержанием мужа в Москве

14:40 Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки   7

14:35 Задержания на митинге у Финляндского вокзала продолжились   2

14:22 Митинг на площади Ленина начался с задержания провокатора

13:53 Соболь задержали на выходе из собственного избирательного штаба   4

13:06 Павловский: Московские протестующие утратили надежду на компромисс   1

12:04 Уткину дачу должны отремонтировать к 2023 году

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru