Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки

На несанкционированном шествии за честные выборы в центре Москвы начались массовые задержания. По подсчетам телеканала "Дождь", в автозаках за несколько минут оказались уже десятки человек - от 30 до 50.

В дождливую погоду бульвары цепочками перекрывают сотрудники ОМОН. Отмечается, что многие силовики на улицах носят заклеенные черным скотчем шлемы.

Перед началом акции задержали ее вдохновителя, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Несанкционированное шествие в центре Москвы - в некотором смысле повторение акции недельной давности, на которой задержали около 1400 человек. После ее проведения лидеры протеста - недопущенные кандидаты в депутаты Мосгордумы - оказались под административным арестом - кроме Любови Соболь, которую спасло наличие несовершеннолетнего ребенка. Накануне, 2 августа, московская прокуратура строго предупредила ее как организатора, что в принципе попытка провести шествие - "прямое нарушение закона", ведущее за собой правовые последствия.