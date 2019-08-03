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14:40

Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки

фото ЗакС политика Счет задержанным на московском протестном шествии пошел на десятки

На несанкционированном шествии за честные выборы в центре Москвы начались массовые задержания. По подсчетам телеканала "Дождь", в автозаках за несколько минут оказались уже десятки человек - от 30 до 50.

В дождливую погоду бульвары цепочками перекрывают сотрудники ОМОН. Отмечается, что многие силовики на улицах носят заклеенные черным скотчем шлемы.

Перед началом акции задержали ее вдохновителя, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Несанкционированное шествие в центре Москвы - в некотором смысле повторение акции недельной давности, на которой задержали около 1400 человек. После ее проведения лидеры протеста - недопущенные кандидаты в депутаты Мосгордумы - оказались под административным арестом - кроме Любови Соболь, которую спасло наличие несовершеннолетнего ребенка. Накануне, 2 августа, московская прокуратура строго предупредила ее как организатора, что в принципе попытка провести шествие - "прямое нарушение закона", ведущее за собой правовые последствия.

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16:01    
Как хочется увидеть на лесоповале в качестве бригадира Навального, лесорубов Вишневского, Резника, Шендеровича, зав.клубом Макаревича, Альбац на кухне и тд.

15:41    
15:31 Мечтай-мечтай, фашист недобитый.

15:31    
15:23. Лагеря остались в строю, сам видел, подшаманить чуть-чуть надо, новые караульные вышки поставить, "Егозу" вдоль заборов бросить, овчарок, пулемёты завезти, и можно принимать контингент из прозападной "пятой колонны"! Работы непочатый край, и лес валить, тушить, уран добывать, вторую ветку "Беломорканала" строить, первую чистить и тд итп.! Сибирь, Север ждёт дармовые трудовые ресурсы!!!!!!! Местным работа будет!

15:23    
15:05 А ты очень глупый фашистский тролль, потому что думаешь, что если сто раз написать "ГУЛАГ", то как грибы в лесах начнут расти колючая проволока и вышки.

15:05    
Путин очень добрый Президент, потому он и не использует ПОКА(!!!) эшелоны для КРС с целью транспортировки русофобов-бунтовщиков в бывшие лагеря ГУЛАГа!!! А пора бы!!!

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