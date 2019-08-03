Представительница "Единой России" возмутилась задержанием мужа в Москве

На оцепленной бойцами ОМОН и Росгвардии Трубной площади в Москве мужчину за громко заданный вопрос - "Почему я не могу перейти улицу?" - немедленно и грубо задержали. Его супругой оказалась женщина, которая начала размахивать партбилетом "Единой России" и возмущаться.

"Я член "Единой России", - многократно повторила она. - Если уже своих хватают, то что же это за партия такая"..., - сказала она корреспонденту "Настоящего времени".

По ее словам, они с мужем просто шли к метро и ни в каких митингах не участвовали. Она считает, что задерживать ни за что нехорошо не только единороссов, но и обычных граждан. Женщина намерена жаловаться в прокуратуру.

Всего в центре столицы на акции за честные выборы, по последней оценке "ОВД-Инфо", задержали 89 прохожих.