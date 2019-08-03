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Новости

15:13

Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы

фото ЗакС политика Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы

Следующую акцию за чистые муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге оппозиционеры намерены провести 17 августа. Она пройдет  в формате шествия, сообщил основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански 3 августа во время митинга на площади Ленина.

Во время акции солидарности с кандидатами в Мосгордуму 3 августа собравшиеся на петербургском митинге скандировали: "Москва за Питер, Питер за Москву", а также "За Любовь", вероятно, имея в виду незарегистрированного московского кандидата Любовь Соболь.

В ходе митинга координатора "Открытой России" в Ленобласти Дмитрия Скурихина задержали сразу после его выступления. Выступая на площади перед Финляндским вокзалом, Скурихин крикнул: "Путина долой". Также активист призвал в следующий раз не заходить за ограждения, а проводить акции за их пределами. Ранее на митинге задержали активиста Дмитрия Гусева. Он сказал со сцены: "Путин [трепло]". Кроме того, с площади вывели несколько провокаторов.

В митинге принимает участие около 2000 человек.

В начале акции со сцены объявили, что согласованы только флаги России, Петербурга и Москвы. Однако пришедшие на митинг активисты прокремлевского молодежного движения "Поколение Z" подняли пять флагов своей организации. Организаторы несколько раз призывали их убрать символику, но они отказались. Полиция в этот конфликт предпочла не вмешиваться.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:50    
15:36. Даже если гипотетически выйдет 100 тысяч бунтовщиков, то это сущая ерунда на миллион правоохранителей и десятки миллионов патриотов России готовых по стенке размазать прозападных подрывников гос. строя России! Потому что прозападные мрази в России -изгои и отщепенцы, которым Путин потворствовать не будет, в отличие от национал-предателя Горбачёва в конце 80-х! Потому они обречены на разгром!

15:36    
15:17 Когда выйдет сто тысяч человек, ты напишешь: "что такое сто тысяч из ста сорока миллионов граждан России?". Только дурак не понимает, что в условиях риска быть задержанным, в условиях отсутствия в СМИ информации о дате и времени, в летний отпускной период, по теме выборов, которые состоятся через месяц, на улицу могут выйти далеко не все даже из тех, кто искренне ненавидит эту власть воров. Поэтому, тысяча - это много.

15:17    
1000 человек на 5-миллионный Питер и 2-х миллионную Ленинградскую область...Ну, ведь реально прозападные ИЗГОИ, ОТЩЕПЕНЦЫ здорового российского общества, мечтающего о исторически справедливом возвращении Новороссии в состав России и тд.!

Страница 1-ая (всего: 1)
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