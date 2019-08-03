Петербургские оппозиционеры намерены провести 17 августа шествие за честные выборы

Следующую акцию за чистые муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге оппозиционеры намерены провести 17 августа. Она пройдет в формате шествия, сообщил основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански 3 августа во время митинга на площади Ленина.

Во время акции солидарности с кандидатами в Мосгордуму 3 августа собравшиеся на петербургском митинге скандировали: "Москва за Питер, Питер за Москву", а также "За Любовь", вероятно, имея в виду незарегистрированного московского кандидата Любовь Соболь.

В ходе митинга координатора "Открытой России" в Ленобласти Дмитрия Скурихина задержали сразу после его выступления. Выступая на площади перед Финляндским вокзалом, Скурихин крикнул: "Путина долой". Также активист призвал в следующий раз не заходить за ограждения, а проводить акции за их пределами. Ранее на митинге задержали активиста Дмитрия Гусева. Он сказал со сцены: "Путин [трепло]". Кроме того, с площади вывели несколько провокаторов.

В митинге принимает участие около 2000 человек.

В начале акции со сцены объявили, что согласованы только флаги России, Петербурга и Москвы. Однако пришедшие на митинг активисты прокремлевского молодежного движения "Поколение Z" подняли пять флагов своей организации. Организаторы несколько раз призывали их убрать символику, но они отказались. Полиция в этот конфликт предпочла не вмешиваться.

Сергей Еремеев

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