Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

Координатор "Открытой России" в Ленобласти Дмитрий Скурихин вернулся на митинг солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами.

Ранее его задержали сразу после выступления, во время которого он крикнул: "Путина долой".

Скурихина продержали в автозаке всего несколько минут.

- Полицейские извинились передо мной, - сообщил Скурихин корреспонденту ЗАКС.Ру.

Позже он поблагодарил со сцены за поддержку участников митинга.

Другой задержанный на митинге активист Дмитрий Гусев за нецензурную брань в адрес президента продолжает находиться в автозаке.

Сергей Еремеев