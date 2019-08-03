Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

Координатор "Открытой России" в Ленобласти Дмитрий Скурихин вернулся на митинг солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами.
Ранее его задержали сразу после выступления, во время которого он крикнул: "Путина долой".
Скурихина продержали в автозаке всего несколько минут.
- Полицейские извинились передо мной, - сообщил Скурихин корреспонденту ЗАКС.Ру.
Позже он поблагодарил со сцены за поддержку участников митинга.
Другой задержанный на митинге активист Дмитрий Гусев за нецензурную брань в адрес президента продолжает находиться в автозаке.
Сергей Еремеев