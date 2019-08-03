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15:17

Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

фото ЗакС политика Задержанного на площади Ленина активиста Скурихина отпустили из автозака

Координатор "Открытой России" в Ленобласти Дмитрий Скурихин вернулся на митинг солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму кандидатами. 

Ранее его задержали сразу после выступления, во время которого он крикнул: "Путина долой".

Скурихина продержали в автозаке всего несколько минут.

- Полицейские извинились передо мной, - сообщил Скурихин корреспонденту ЗАКС.Ру.

Позже он поблагодарил со сцены за поддержку участников митинга.

Другой задержанный на митинге активист Дмитрий Гусев за нецензурную брань в адрес президента продолжает находиться в автозаке.

Сергей Еремеев

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